Luci e ombre di Biella, le strane creature del cinema: il laboratorio di analisi filmica

Ne sono arrivate tante di strane creature a Biella e altre ne arriveranno. Merito del cinema, che crea personaggi a volte stravaganti e cerca location credibili dove farli vivere. Alcuni finiscono a Biella e dintorni, magari perché vivono nel Medioevo, e trovano l'habitat giusto nel Ricetto di Candelo, o perché sono alieni che cercano la chiave per un varco spazio-temporale tra i simboli esoterici di Rosazza. Spesso però si tratta di personaggi che a Biella ci finiscono per caso, per fuga o per esilio forzato, scaraventati da un crudele destino in un paese grigio, insignificante e sperduto. Biella diventa così l'esemplificazione del posto sfigato, popolato da camorristi al confino, carabinieri delusi in amore, anarchici russi, borgatari romani, fratellastri toscani. Perfino lo yeti, quando ancora c'era tanta neve, è arrivato al Lago del Mucrone, anche se poi nessuno l'ha visto.

Che strano paradosso questo! Una città storicamente votata al lavoro, resasi per secoli anonima e invisibile al mondo, cerca oggi di reinventarsi come meta turistica, di sfoggiare le sue bellezze naturali e monumentali, chiedendo al cinema una ribalta sul grande schermo, ma, ironia della sorte, il cinema finisce per raccontarla come il posto più grigio e anonimo del mondo.

E i biellesi si indignano, si lamentano per come la settima arte restituisce l'immagine della città, dimenticando che sono stati loro i primi a non averla saputa creare un'immagine della città.

Anni fa un famoso slogan televisivo cantava “Vieni a Biella, a piedi o in carrozzella” ma chiamava la gente a comprare i mobili, non la lana. Perché la lana, i tessuti, i vestiti, che erano il vero vanto della città, facevano bella mostra di sé sulle passerelle dell'alta moda e davano lustro e fama soltanto ai grandi creatori dell'eleganza.

Quello che forse Biella dovrebbe cercare, attraverso il cinema, è una narrazione di se stessa, della sua storia industriale e sociale e, perché no, anche del suo declino. Una narrazione che ne colga lo spirito più profondo, che ne restituisca un'immagine più vera, non solo lo sfondo per qualche pellicola horror o fantasy.