Dal Nord Ovest – Auto finisce in un canale, donna estratta dai Vigili del Fuoco

In data odierna, 21 febbraio, dopo le 12.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla Strada Provinciale 11, tra Vercelli e San Germano, al chilometro 68, per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo.

Una volta sul posto, le squadre hanno estratto la conducente, rimasta incastrata nel veicolo, finito in un canale irriguo adiacente alla carreggiata. Inoltre, hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura, alimentata a GPL.

Presente anche il personale dell’emergenza sanitaria assieme ai Carabinieri.