Salussola: Un servizio di Facilitazione Digitale in Comune per cittadini di ogni età

Ogni lunedì mattina, su prenotazione, e dedicato ai cittadini di ogni età, presso il Comune di Salussola e in collaborazione con Iris si può disporre di un servizio di Facilitazione Digitale che offre assistenza e suggerimenti per l'utilizzo di dispositivi digitali.

Il servizio è un valido aiuto per chi non sa utilizzare al meglio le tecnologie o per chi desidera migliorare le proprie competenze.

Per prenotare il posto è necessario chiamare Iris al n. 800.184.723