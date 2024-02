Magnano, Anna Grisoglio tenta il bis: “Primo mandato da sindaco positivo, nuovi progetti all'orizzonte”

Il sindaco uscente di Magnano Anna Grisoglio si ricandida alle prossime elezioni comunali. Anche in questa tornata elettorale, sarà alla guida della lista Vivere Magnano. “Buona parte del gruppo storico verrà confermata – spiega ai nostri taccuini – ma stiamo apportando alcune piccole modifiche. Gli ultimi dettagli sono in fase di definizione, così come il programma elettorale che, nei prossimi mesi, verrà diffuso alla popolazione”.

In caso di vittoria, si tratterebbe del secondo mandato per il primo cittadino, che promuove a pieno voti la prima legislatura, iniziata nel 2019: “È stata sicuramente positiva, nonostante il Covid. Gli obiettivi principali che ci eravamo prefissati sono stati portati a compimento. Si è lavorato molto, i rapporti con le associazioni locali si sono rafforzati, eventi ed iniziative sono aumentate e il turismo lento è cresciuto notevolmente. Oggi Magnano è una tappa importante di questo fenomeno, in continua crescita”.

Le idee per i prossimi 5 anni sono chiari, come sottolinea lo stesso sindaco: “Contiamo di realizzare diversi progetti importanti, come ad esempio la sistemazione della piazza comunale e la realizzazione della Comunità Energetica”.