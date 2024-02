Elezioni comunali, a Netro lascia il sindaco Tiziana Pasquale dopo 15 anni: “È tempo di rinnovarsi”

“Dopo 15 anni di amministrazione, ho deciso di fare un passo indietro e lasciare spazio a nuove figure. È arrivato il tempo di rinnovarsi”. A parlare il sindaco uscente di Netro Tiziana Pasquale che, ai nostri taccuini, annuncia ufficialmente la sua decisione.

“Simili riflessioni – sottolinea il primo cittadino – sono state affrontate molto prima dell'approvazione delle legge che oggi permette l'estensione del mandato nei piccoli comuni di provincia. Per un discorso di opportunità e serietà si è scelto di proseguire lungo questa strada. Personalmente non ho rimpianti e continuerò a dare una mano alla lista che si ripresenterà alle prossime elezioni nel segno della continuità della mia legislatura”.

Inoltre, stando alle informazioni raccolte, si starebbero limando gli ultimi dettagli che porterà alla designazione del successore del sindaco Pasquale, il cui nome verrà svelato nelle prossime settimane. “Chiunque sarà – commenta il primo cittadino – si ricordi sempre di approcciarsi con umiltà alla guida del Comune, rispettando sempre il lavoro del personale comunale e valorizzando l'impegno delle associazioni locali, come Pro Loco, Alpini, Banda Musicale”.

Positivo, infine, il bilancio degli ultimi tre lustri: “Specialmente – afferma Pasquale – per l'esperienza umana e professionale. Molte opere sono state realizzate, nonostante il Covid. Vado fiera della Scuola di Valle, portata a compimento con la collaborazione dei comuni vicini di Donato, Graglia e Muzzano. Inoltre, sono stati investiti in paese oltre 2 milioni e 600mila euro. Specialmente per l'efficientamento energetico del Municipio, la sostituzione dei punti luci e la messa in sicurezza dell'intero territorio”.