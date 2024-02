Parcheggio a pagamento all'ospedale, "Anche nel vecchio si pagava e di più"

Da ieri si paga il parcheggio dell'ospedale di Ponderano, 1 euro al giorno, dopo i primi 30 minuti gratuiti. E vai di critiche.....siamo biellesi....naturale. In tanti si lamentano e nemmeno io sono contenta di pagare, ovvio, ma sincerità per sincerità, nessuno si ricorda come funzionava al vecchio ospedale in centro città a Biella? I parcheggi davanti erano una parte blu dove non pagavi solo un'euro all'ora, e pochi erano bianchi, e quando avevi urgenza era un disastro perchè non trovavi mai un buco libero. Meno male che c'era il parcheggione vicino.....lo sterrato lungo via Carso. Io poi da donna vi assicuro che quando aspettavo mio figlio e avevo le doglie, avrei pagato oro per un parcheggio, ma non c'era: il risultato è stato che dopo un paio di giri a vuoto mio marito mi ha lasciata davanti all'ingresso, sono entrata sola, e mi ha detto che ci saremo visti non appena avrebbe trovato uno stallo.

Nel nuovo ospedale mi sembra che il problema di trovare parcheggio non esista. Quanti stalli ci sono? E' vero, paghi, ma per la pulizia, per il mantenimento. Non sono soldi regalati a nessuno. E poi le persone che criticano...ma si parla di 1 euro...al giorno. Meno di un caffè e di un pacchetto di sigarette...

Capisco che si deve trovare una soluzione per alcune categorie, come per i disabili e i donatori e volontari ingenerale, ma per il resto forse non so se è così il caso di scandalizzarsi...in altri ospedali in altre città si paga anche di più..