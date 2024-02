Tennis Tavolo, giornata da incorniciare per TT Biella

Simone Cagna protagonista della vittoria in B1 per TT Biella - Foto TT Biella

Nel fine settimana appena trascorso, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, ben nove incontri di campionato, dalla B1 nazionale fino alla D3 regionale, passando dalla C femminile. La giornata è stata decisamente positiva, con 7 incontri vinti in B1, C1, C2, C femminile (3 incontri) e D2 solo un incontro perso, in D3

Serie B1. In serie B1, la formazione del T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo, che milita nel girone B, si impone, tra le mura amiche, al Verzuolo Scotta in un match che già aveva il sentore di ultima spiaggia. Con il capitano Eugenio Panzera ancora alle prese con problemi articolari, ci pensano Simone Cagna e Vincenzo Carmona a risolvere l’intera situazione. Tre punti dello spumeggiante Cagna e due del solidissimo Carmona, per chiudere un match che non era iniziato al meglio. Dopo il facile punto di Simone Cagna su Andrea Garello (7/7/6), Eugenio Panzera ci prova, ma, contro Cipriano, non entra mai nel vivo dello scontro. Nella terza partita, Vincenzo Carmona, sotto di due set, recupera al meglio, ma dopo essersi visto annullare ben quattro match-point, alla prima occasione utile è Torta a chiudere in proprio favore la partita (9/16/-9/-7/11). Poi, tutto praticamente in discesa: Cagna – Cipriano: tre a zero (10/9/4); Carmona – Garello: tre a zero (8/5/7). Carmona – Cipriano: tre a uno (1/-8/8/8) e Cagna – Torta: tre a zero (3/4/6). Questo monologo è stato brevemente interrotto dalla vittoria, in quattro set, di Torta su Francesco Gamba, entrato in sostituzione di Panzera. Cinque a tre l’esito finale: una importante boccata di ossigeno. Classifica: Visionottica New Tt Pieve Emanuele-B,18; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-A,16; A A4 Verzuolo Tonoli,12; Asd Us Villa Romano',10; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,10; A4 Verzuolo Scotta,8;; Tt Vigevano Sport - O.Met Group Srl,8; Aon - Milano Sport Tennistavolo,0.

Serie C1. Vittoria altrettanto importante ai fini della salvezza è quella ottenuta dai portacolori del T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin, nel campionato di C1. Opposti, in casa, alla seconda forza del girone, il TT. Torino, i biellesi non hanno avuto molti problemi a superare una formazione decisamente rimaneggiata. Per David Dabbicco, Fabio Cosseddu e Matteo Passaro, tutto si rivela più facile di quanto previsto. Alla formazione di Torino, ai punti “certi” del fuori categoria Xu Fang, non se ne sono aggiunti altri. Tre punti su Caronia e due sull’esordiente Dal Col. Cinque a due, quindi, il punteggio favore della formazione di casa. Questa vittoria consente di affrontare con maggior ottimismo l’ancora lungo prosieguo di campionato. Classifica: Asd Tt Romagnano,20; Tennis Tavolo Torino,16; G.S. G. Regaldi Novara,10;Tt Ossola 2000 Mokavit,10; Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin,8; Asd Tt Gasp Moncalieri "B",8; Tennis Tavolo Gallarate,5;; Tt Silver Lining Asd 'A' ,0.

Serie C2. Facile vittoria della compagine di C2 del T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza in casa contro G.S. G. Regaldi Novara. Dei biellesi, è stato Mattia Noureldin il migliore in campo, autore di due punti pesanti su Omodeo Salè (-8/7/6/7) e sulla brava Chiara Zanetta (5/8/10). Un punto perso a testa da Luca Lanza, in bella da Zanetta, e da Stefano Erba per mano di Omodeo Salè, sempre in bella, al termine di una partita condotta male tatticamente. Completava la formazione ospite Toraldo. Classifica: Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,14; Asd Tennistavolo Novara Hcm,12; Asd Tt Romagnano,12; Tennis Tavolo Torino B,10; G.S. G. Regaldi Novara,6; Tt San Salvatore - Terme Di Montevalenza,6; Asd Tt Gasp Moncalieri,0.

Serie D1. Martedì sera, a Novara, la formazione del Tt. Biella Tintoria Ferraris, che milita nel girone A della serie D1, era impegnata contro la locale formazione dell’Asd Tennistavolo Novara Hcm nell’anticipo della terza giornata. L’incontro si è chiuso con un pareggio, così come nella gara di andata. I portacolori biellesi hanno disputato un buon match, contro avversari di buona caratura tecnica. Due punti di Lodovica Motta, in rimonta su Gian Marco Palazzo (-6/-8/9/6/3) e su Ramazzotti (6/11/8), e uno di Stefano Torrero, anche lui vincente su Gianmarco Palazzo e superato, a sua volta, dalla figlia Nicole. A secco Federica Prola, che ha giocato comunque al meglio. Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,15; Pol Vigliano Studio Dentistico Loro,15; Tt.Ossola 2000 Rist. Terminus,10; Tt. Biella Tintoria Ferraris,8; G.S. G. Regaldi Novara,4; A.S.D. Splendor 1922,4; Asd Tennistavolo Novara Hcm,3.

Serie D2. Bel risultato anche per i portacolori del T.T. Biella Pizzeria Giordano nel campionato di D2. Impegnati a Baveno, gli atleti biellesi, trascinati da un Federico Arno in grandissimo spolvero, espugnano il campo dei lacuali andando a vincere con il punteggio di 4 a 2 e ribaltando così, esattamente, il risultato dell’incontro di andata. Due punti anche del capitano Michele Motta, mentre per Gianni Massazza, si è trattato di una giornataccia, battuto, in tre set, da Gardella e Zanetta. Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,19; Tt.Ossola 2000 Balabiott Gastropub,16; Tt Oleggio,12; Tt. Biella Pizzeria Giordano,12; Tt Baveno Lago Maggiore,10; Tt.Ossola 2000 Mulino San Giorgio,9; Asd Tt Romagnano B,4; Asd San Giuseppe,0.

Serie D3. L’unica sconfitta arriva dal campionato di D3 dove la formazione del T.T. Biella Barbera Auto era impegnata a Cossato con i primi della classe, gli imbattuti giovani dello Splendor. Gabriele Marfisi, al suo esordio in una gara ufficiale, incrocia la racchetta con il forte Marangone e nulla può; molto bene Wu Jin Hao, autore del punto della bandiera, che supera, al termine di una vera e propria maratona, l’imbattuto Motta; bene anche Luca Rizzo, che, entrato al posto di Marfisi, perde solamente agli spareggi della bella contro Negrone (-11/8/-7/9/10). Opposti a Zoppello, hanno ben poco da fare sia Alessio Peretti sia che Wu Jin Hao. Classifica: A.S.D. Splendor 1922,16; Asdtt Ivrea,12; Coumba Freide Tt Aosta,12; Asd Polisportiva Fc Vigliano,11; Tt. Biella Barbera Auto,5; Tennistavolo Sisport A,3; Tennistavolo Sisport D,1.

Serie C femminile. Nel secondo concentramento della serie C femminile, con sede a Piossasco, le atlete del Tennistavolo Biella-Legno, Federica Prola e Lodovica Motta, hanno disputato tre incontri, contro Area 172 di Savigliano, TT Moncalieri e contro le padrone di casa del Sial Piossasco. Contro le cuneesi, vittoria delle biellesi con il punteggio di 3 a 1 con Lodovica Motta che perde l’imbattibilità, superata da Bailo; tutto facile, invece, sia in doppio che contro Kovalenko. Contro Moncalieri, un netto tre a zero, senza perdere alcun set: Motta su Spartiti, Prola su Minsenti, più il punto del doppio. Tre a zero anche nel terzo incontro: Motta contro Malagò, Prola contro Massarenti ed il doppio senza storia. Finora il campionato si è rivelato agevole, ma mancano all’appello gli scontri con le squadre più attrezzate: il TT Novara di Palazzo e Ramazzotti, il TT Torino di Jar, Bonato e Donetti e la Sisport di Guglielmini. Classifica: Asd Area172, 10, Tt Sisport Black, 8, Tt Torino A, 8 Tt Biella-Legno, 8, Asd Tennistavolo Novara Hcm, 8, Tt.Ossola 2000 Pink, 6, T.T. Oleggio Fideuram, 6, G. Regaldi Novara, 6, A4 Verzuolo Etea, 4, A4 Verzuolo Benebanca, 4, G.S. Crdc Torino, 2, Asd Tt Gasp Moncalieri, 2, Tt Torino B, 0, Sial A, 0.

Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it