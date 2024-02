A Candelo ci sarà il Campionato Regionale di Scacchi Under 18 a squadre

“Un'altra bella notizia per Candelo: sono felice di annunciare che si terrà proprio in paese, il 2 giugno, il Campionato Regionale di Scacchi Under 18 a squadre, gara di grande importanza a livello giovanile per il Piemonte”. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone.

E aggiunge: “Ringrazio l’Associazione Scacchi Club Valle Mosso per il buon rapporto di cooperazione e sinergia che si è creato con la nostra Città. Con questa grande iniziativa, Candelo si conferma ancora una volta come polo attrattivo con iniziative di qualità legate alla cultura e allo sport”.