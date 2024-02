Ha evitato il peggio nell'incendio di una palazzina, l'omaggio a Cosimo Cristallo della città di Biella

Lo scorso 14 gennaio Cosimo Cristallo ha evitato il peggio di fronte all'incendio che ha interessato una palazzina in via Macchieraldo a Biella in cui abita.

E oggi martedì 20 febbraio, in consiglio comunale, il sindaco Claudio Corradino gli ha consegnato una pergamena in segno di riconoscenza da parte della città. "Cosimo si è dimostrata una grande persona - ha esordito il primo cittadino - ha aiutato persone in difficoltà a uscire quando c'erano le fiamme e si è prodigato per domare l'incendio prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, a lui va il nostro grazie".

"Ho semplicemente fatto un gesto che andava fatto - ha commentato Cristallo - . Quando sono tornato a casa è come se non avessi fatto nulla di particolare".