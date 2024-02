Elezioni comunali, a Roppolo il sindaco uscente Corona non si ricandida: “Spazio ai giovani”

Dopo un solo mandato alla guida del Comune, termina l'esperienza di Renato Corona. Per 15 anni, infatti, ha svolto attività amministrativa a Roppolo, prima come assessore, poi come vicesindaco e infine come primo cittadino della piccola cittadina, situata a due passi dal Lago di Viverone.

La decisione di dar voce (e campo) a nuovi soggetti giunge al termine di lunghe riflessioni, come confidato dallo stesso Corona ai nostri taccuini: “Ho 75 anni e penso di aver dato largamente il mio contributo lavorativo. L'impegno diventa, giorno dopo giorno, sempre più gravoso e credo che sia opportuno lasciare il timone del paese a chi è più giovane di me. Oggi è diventato sempre più complesso guidare un comune: diverse, infatti, sono le difficoltà oggettive che quotidianamente si è costretti ad affrontare come, ad esempio, la burocrazia e i fondi sempre più limitati per realizzare opere a favore della comunità”.

Nonostante questo, il bilancio di questi 5 anni è più che positivo. “La pandemia ha colpito tutti in maniera indistinta ma siamo riusciti a centrare gli obiettivi prefissati – sottolinea Corona – Vado fiero, in particolare, dell'intervento di recupero della vecchia palestra comunale delle scuole elementari. Un edificio totalmente abbandonato, in seguito recuperato e adibito a sala incontri e Info Point. A breve, uscirà il bando per l'affidamento dei locali. Non va poi dimenticata la messa in sicurezza di via Giacinto Massa con i percorsi pedonali che verranno ultimati a breve; per ora sono stati fatti gli attraversamenti pedonali con una cubettatura rossa atta a richiamare l'attenzione di chi guida. Per incrementare il turismo abbiamo valorizzato il territorio con l'apertura di nuovi sentieri che consentono bellissime passeggiate alla ricerca di importanti siti archeologici. Si sta inoltre procedendo alla posa, sul tetto dell'edificio comunale, di un impianto fotovoltaico che, unitamente alla nuova caldaia, consentirà un notevole risparmio energetico”.

Ora, in attesa di capire chi si candiderà alle prossime elezioni comunali, è tempo per Corona di dare qualche consiglio al suo successore: “Incrementare possibilmente il personale degli uffici e seguire il progetto telecamere, già approvato ed iniziato, che mi auguro di portare a buon punto, se non addirittura a termine. Ci sarebbero ancora tante altre cose importanti ma mi riservo di comunicarle alla popolazione con un incontro pubblico".