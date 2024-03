Servizi funerari 2.0: nuove tecnologie digitalizzano il settore

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un totale stravolgimento delle nostre abitudini quotidiane, grazie alla diffusione di dispositivi sempre più tecnologici. La digitalizzazione ha toccato l’ambito lavorativo, così come le relazioni umane e ogni aspetto della nostra esistenza. Non deve stupirci, dunque, se con il tempo inizia ad avere un impatto notevole non solo sulla vita, ma anche sulla morte.

Le novità più rilevanti riguardano proprio il settore funebre, che oggi fa tesoro delle risorse messe a disposizione dalle nuove tecnologie per offrire più servizi alla famiglia del defunto. È così che gli addetti del settore possono supportare questi ultimi svolgendo alcune pratiche burocratiche direttamente online. Il processo è semplificato e velocizzato.

Alcune imprese funebri sono andate anche oltre, introducendo la possibilità di accendere un lumino a distanza o di inserire sulla lapide un qr code, per consentire a parenti ed amici distanti di seguire i funerali in streaming. C’è chi invece ha collegato proprio il qr code ad una pagina ricca di contenuti che ricordano il defunto.

Foto e video diventano in questa prospettiva ricordi non solo da custodire, ma anche da condividere. Questo tipo di commemorazione al momento non sembra aver avuto, però, molto riscontro ed è spesso malvista da chi la ritiene lontana dal riserbo e dal pudore che spetta a chi vive un lutto.

Diverso è stato invece l’approccio ad altre novità che riguardano soprattutto il modo di esprimere vicinanza e partecipazione alle persone care. Oggi non mancano le persone che decidono di ordinare sul web composizioni floreali o altri accessori cimiteriali.

Si è diffuso di più anche l’invio online del messaggio di cordoglio. Per questo le onoranze funebri a San Giorgio su Legnano dell’azienda Luoni mettono a disposizione in rete un’area dedicata ai necrologi. Da questa si snoda la possibilità di richiedere anche un promemoria della ricorrenza. In questo modo l’agenzia stessa assume un ruolo inedito, mantenendo il suo carattere istituzionale, riesce ad avvicinarsi di più a chi vive il dolore.

L’annuncio online, poi, viene incontro anche all’esigenza di riferire alla comunità le informazioni che riguardano la celebrazione. Basta la condivisione del link sui canali social per mettere tutti al corrente.

Sembra, dunque, che i servizi funebri si stiano modellando sia in base all’evoluzione tecnologica, che in base alla modalità di vivere il dolore.