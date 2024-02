C'è il divieto ma brucia sterpaglie, multa da 600 euro per un uomo di Crevacuore

Ci sono i divieti ma brucia lo stesso alcune sterpaglie. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Pray notano il fumo proveniente dall'agro e multano il presunto trasgressore.

È successo ieri, 19 febbraio, nel comune di Crevacuore. A finire nei guai un uomo di origine straniera, sanzionato per 600 euro per la violazione del divieto di bruciare materiale vegetale in Piemonte nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto.