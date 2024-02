Quando il Carnevale fa bene alla salute, la grande festa in maschera per la RSA “Casa Albert” di Viverone

In occasione dell'ultimo giorno di Carnevale la Rsa “Casa Albert” di Viverone ha celebrato questa ricorrenza con una grande festa in maschera.

Le maschere e la banda che hanno partecipato alle sfilate di Carnevale del territorio hanno visitato gli ospiti della struttura, gestita da Sereni Orizzonti. Presenti alla festa anche le autorità, le scolaresche di Viverone e i loro genitori. Tra musiche, canti e danze le maschere e gli alunni hanno rallegrato la mattinata degli anziani. Non potevano mancare le bugie, dolci tipici del rinfresco offerto dalla struttura a tutti i partecipanti. Le maschere di Arianna e Generale hanno poi sfilato e donato agli ospiti fiori e caramelle. Un’atmosfera di risate e musica per stare bene in compagnia, ascoltando musica allegra tra palloncini e coriandoli.

«Il nostro ballo in maschera rappresenta un momento di gioia e divertimento, benessere e allegria. Ringraziamo le scuole, la banda e le maschere e tutte le autorità per aver festeggiato insieme a noi questa ricorrenza» - ha dichiarato il direttore della residenza, Dott. Lorenzo Maiale - «Per noi Carnevale vuol dire far vivere ai nostri ospiti eventi che escono dai ritmi della solita routine. Il benessere mentale è tanto importante quanto quello fisico. È questo il valore che diamo a questi bellissimi momenti di festa».

La Residenza “Casa Albert” di Viverone può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.