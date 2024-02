Gaglianico, il Comune organizza i centri estivi

Il Comune di Gaglianico rende noto che gli interessati hanno la possibilità di presentare la propria manifestazione d’interesse per ottenere la concessione in uso a titolo gratuito di immobili e spazi di proprietà comunale, dal 10 giugno al 02 agosto 2024 per l’organizzazione diretta, da parte di soggetti privati, di Centri Estivi per bambini dai 6 ANNI AI 14 ANNI per l’anno 2024.

In particolare, i locali che l'amministrazione mette a disposizione sono il locale mensa, l' anfiteatro, gli spazi verdi all'esterno della scuola elementare.

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse corredata dalla proposta progettuale progettuale entro le ore 12.00 del giorno VENERDI' 15 MARZO 2024.

Informazioni maggiori sul sito del comune clicca qui

https://www.comune.gaglianico.bi.it/it/news/avviso-centri-estivi-2023-6-14-anni-manifestazione-interesse?type=3