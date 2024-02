Ripristino vetture: riparo o sostituisco? qual è la soluzione ecosostenibile

"Il mondo delle riparazioni auto sta cambiando molto velocemente su tutti i fronti e le vetture sulle quali dobbiamo mettere mano sono sempre più complesse " afferma Alberto Bonino che, dopo aver preso parte al Car Service Day, ha avuto modo di confrontarsi con i massimi esperti del settore.

Particolarmente interessante l intervento di Mario Serra e Lorenzo Prandini che da esperti del settore ricambi hanno sottolineato come ormai la sostituzione o meno di un componente auto va valutata con criterio e non affidando la scelta al caso. Una volta si riparava sempre e si sostituiva un ricambio solo quando non si era più in grado di sistemarlo. Oggi tutto è diverso, ci sono tantissimi elementi strutturali che vanno comunque sostituiti per obblighi di sicurezza ma bisogna anche tener conto che la scelta vincente è sostituire , magari anche con un buon usato perché la riparazioni di un elemento genera più inquinamento di una sostituzione.

Un messaggio forte con dati certi ma è necessaria questa inversione di mentalità se vogliamo parlare di sostenibilità, sicurezza e ambiente