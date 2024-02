“Le Vette”, il Consiglio Comunale di Biella dice "SI" al nuovo polo dedicato a cinema, cultura e divertimento

Il Consiglio Comunale di Biella di oggi, martedì 20 febbraio, ha detto "SI" al Parco Commerciale “Le Vette”, che sorgerà al confine con Gaglianico, ove oggi c’è l’ex Filatura Biellese.

“Le Vette” sarà un’area ventimila metri quadri, di cui 11945 destinati ad attività commerciali quali ristoranti multietnici, una multisala cinematografica, un negozio di alimentari, un negozio di articoli sportivi e fitness, una zona per il turismo industriale (denominata momentaneamente “Museo della Filanda”), ed un locale per i giovani, che sarà discoteca, oppure un pub.

Locale per i giovani che stato decisivo per il voto positivo del gruppo consigliare della Lega, che ha presentato un emendamento proprio per destinare a questo scopo un locale inizialmente destinato a discount (con cambio di destinazione approvato dal proponente).

“Le Vette” è stato approvato con il voto favorevole di Lega, Fratelli d’Italia e Lista Civica Corradino Sindaco. Si sono astenuti Forza Italia, Lista Civica Biellese e Biella Al Centro. Contrari Partito Democratico e Buongiorno Biella.