Gloria Scalabrino, il ricordo di Paolo Robazza e della comunità di San Cassiano

“Arrivederci Gloria !

Ho dovuto cercare un po' negli archivi per trovare questo scatto , fatto durante un evento estivo di qualche anno fa , perché non ti piacevano le foto , preferivi stare dietro le quinte e controllare che tutto funzionasse al meglio: eccoti in tutto il tuo splendore in uno dei tanti momenti della vita dove hai donato il tuo tempo agli altri.

Una vita in Riva dove non c’era manifestazione senza la tua allegria , le tue battute pronte e la tua perfetta organizzazione. Una vita all’oratorio San Cassiano , come per tanti di noi la tua seconda casa, dove sei nata , cresciuta e dove ancora oggi il tuo aiuto e la tua presenza non mancavano nelle varie attività.

Sei stata una delle fondatrici dell’Associazione Amici Biellesi senza Frontiere, dove hai dimostrato come l’amore di una mamma è più forte di tutto e può essere donato ai tanti bambini pronti a riceverlo in ogni parte del mondo : questa è la più bella eredità che ci potevi lasciare.

Stai vicino a Carlo, alle tue figlie Didi e Daniela, a tua sorella Lella ed alle loro rispettive famiglie e soprattutto a Mamma Adelina. Mi raccomando, ti aspettiamo al prossimo evento, come sempre con il tuo vocione che risuona nel cuore di ognuno di noi".

Paolo Robazza a nome dei volontari dell’Ente Manifestazioni Biella Riva e della Comunità Parrocchiale di San Cassiano .

I funerali saranno celebrati oggi, 20 febbraio, alle 15.30 nella chiesa di San Cassiano.