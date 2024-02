Torrazzo, dal 1° febbraio è in vigore il nuovo orario degli uffici comunali

Dallo scorso dal 1° febbraio è in vigore a Torrazzo il nuovo orario degli uffici comunali che saranno aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.

In sostanza è stata eliminata la giornata di apertura del martedì, perché l’Amministrazione Comunale ha rilevato l’afflusso molto ridotto in alcune giornate, che comporta un servizio non continuativo a fronte di uguali spese per luce e gas.

La decisione a seguito di un monitoraggio informale svolto dall’Amministrazione circa le aperture al pubblico di comuni più grandi di Torrazzo. E della rilevazione circa la modifica delle modalità di utilizzo dei servizi comunali, che, sempre meno, avvengono tramite l’accesso fisico dei cittadini agli uffici