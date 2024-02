Mongrando, al via lavori di pulizia e messa in sicurezza: ecco gli interventi principali

“Grazie ai fondi ATO, dell’ammontare di 128.418 euro, tramite l’Unione dei Comuni, in questi giorni sono iniziati i lavori di pulizia dello scolmatore di via Almasso e delle vasche di laminazione del rio Tenerello con la realizzazione di un tratto di scogliera intasata per la messa in sicurezza dell’alveo nel rio Vobbia e di pulizia delle sponde, con taglio della vegetazione riparia nel rio Graffera”. Ad annunciarlo il sindaco di Mongrando Antonio Filoni.

E aggiunge: “In più avrà luogo la realizzazione, nel rio Omara, di un tratto di scogliera intasata sulla sponda destra e, sulla sponda sinistra, la ricostruzione della briglia a protezione della tubazione che attraversa il rio stesso. Successivamente, inoltre, grazie a contributi regionali, inizieranno i lavori di pulizia della vegetazione di alcuni tratti dei torrenti Ingagna e Viona”.