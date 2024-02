Pietro Micca protagonista al Palaginnastica di Torino

Il Palaginnastica di Torino ha ospitato ieri la seconda prova Gold per le allieve che hanno dovuto confrontarsi negli esercizi di livello avanzato e anche la Pietro Micca ha avuto i suoi colori rappresentati con successo.

Viola Mantoan ha conquistato ancora il podio con una gara regolare che le ha visto portare a casa un’altra medaglia di bronzo con buoni punteggi a tutti gli attrezzi. Giorgia Delpiano termina la gara al settimo posto con il particolare pregio del volteggio, dove è l’unica allieva in grado di presentare ribaltata salto.

Dovrà tener duro ancora quest’anno in attesa di passare in categoria junior dove la composizione dei programmi più libera, le permetterà di sprigionare tutto il suo potenziale.

Il prossimo appuntamento per loro sarà tra un mese quando si svolgerà la terza prova del Campionato; dopo la quarta prova di fine aprile verranno decretate le Campionesse Regionali e l’accesso alle fasi Nazionali, con la classifica che verrà dalla somma del miglior punteggio base e il miglior punteggio avanzato, per ognuna delle ginnaste in gara.