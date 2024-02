M-App Hotel SPB sconfitta 3 a 1 in trasferta ad Aosta

M-App Hotel SPB che non riesce ad espugnare la roccaforte di Aosta nello scontro diretto per il quinto posto. La gara finisce 3 a 1 per i valdostani, che mettono 3 punti di distacco tra loro e i biellesi.

Una gara molto equilibrata, come i ragazzi di coach Bonaccorso ci hanno abituato a vedere. In tutti i set i biellesi hanno peccato un po’ di inesperienza, con un roster ridotto a causa di qualche infortunio improvviso e l’assenza di Mazzoli, impegnato con la Serie B. Tutto sommato una prestazione positiva per i biellesi, con ben tre giocatori in doppia cifra, ad indicare un buon potenziale di attacco. L’occasione per rifarsi della sconfitta ci sarà sabato, contro il Volley San Rocco, tra le mura del Palapajetta.

Il commento di Pietro Stragiotti: "Siamo andati ad Aosta con una formazione diversa rispetto alla partita di andata ed eravamo in casa loro, quindi per un insieme di fattori è stato tutto un po’ più complicato. Non abbiamo mollato durante il corso della partita, anzi, abbiamo tenuto duro e ci siamo anche imposti nel terzo set. Abbiamo sicuramente commesso degli errori, ma senza essere recidivi e abbiamo cercato subito di recuperare. Tutto sommato, nonostante la sconfitta, ci portiamo a casa buone sensazioni ed un feeling che è in crescita all’interno della squadra.”

Volley Aosta - M-App Hotel SPB 3-1

Parziali: 25-21; 25-19; 20-25; 25-19.

Tabellino: Berteletti 8, Castrovilli 7, Maio 1, Rolando 3, Sarasino 11, Stragiotti 13, Vacca 11. Libero: Pelosini. NE: Vicario, Murdaca (L).