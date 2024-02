Jacob Pullen regala la Coppa Italia di basket a Napoli

Si chiama Generazione Vincente Napoli e non potrebbe essere diversamente, la squadra allenata da Mirotic che ha sbancato la Inalpi Arena con una partita attenta e con una grande difesa portandosi a casa la Coppa Italia al termine di una quattro giorni intensa.

Ancora una volta come già in semifinale decisivo il canestro di Pullen dalla lunga distanza che ricaccia indietro Milano che aveva appena sorpassato i campani al termine di un lungo recupero. Chapeaux a Pullen che al Forum in un campionato condiviso con Jurak, Miralles, Dragicevic e Soragna aveva deliziato i biellesi per la sua capacità di trovare canestri impossibili.

Giramondo del basket, statunitense ma naturalizzato georgiano ha saputo regalare scampoli di basket sopraffino e un successo che all’ombra del Vesuvio mancava da 18 anni. Uno spettacolo quello delle Final Eight che ha appassionato e che ha avvicinato a un basket stellare e di grande impatto. Sarebbe bello vederle al Forum di Biella, l’impianto si presta, e poi sarebbe un amarcord di sicuro gusto. Sognare non costa nulla, chissà.