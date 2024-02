Pd in comune a Biella: "Con Le Vette ulteriore desertificazione del centro"

«Cosa intendete per desertificazione del centro? Che chiudano i cinema rimasti e qualche pizzeria?» Ci ha chiesto il Sindaco, quando gli abbiamo fatto presente che il nuovo parco commerciale con multisala alle porte della città rischia di desertificare definitivamente il centro cittadino.

Esattamente questo Sindaco: quando si aprono i multisala in periferia i cinema del centro chiudono. Per esempio in Piemonte è successo così a Cuneo, con l’apertura di un multiplex a Borgo San Dalmazzo: dopo la sua apertura hanno chiuso due cinema in centro Cuneo e altri 5 nella provincia; è successo a Casale Monferrato: dopo l’apertura di un multisala a 8 schermi i 3 cinema cittadini hanno chiuso.

Alla maggioranza di destra che governa la città però non importa che anche le poche attività che in questi anni hanno resistito alla crisi e ancora animano il centro di Biella chiudano, anzi, ritengono che sia meglio se i cinema in centro chiudono, perché così non ci sarà più «quel parcheggio selvaggio che si vede a Biella tutte le volte che c’è un film!».

Queste sono le testuali parole del Sindaco Corradino in commissione commercio, che ha aggiunto «ognuno con la sua macchina prende e va al cinema, paga il biglietto, guarda lo spettacolo, poi va a casa. Che differenza c’è se lo fa in centro a Biella o nella periferia tra Biella e Gaglianico?»

Una visione distopica della Biella che ci attende, che ci immagina come tanti automi che si spostano da casa alla meta, in un territorio di nessuno, chiusi nelle nostre auto inquinanti, una a testa possibilmente.

Per fortuna oggi è sempre più diffusa una tendenza contraria, un’attenzione all’ambiente, un nuovo apprezzamento per le strutture commerciali di prossimità e di qualità, un desiderio di spazi più a dimensione di umano e meno di autoveicolo.

Infatti il modello dei grandi centri commerciali è in crisi e anche i multisala chiudono. Per esempio questo succede ad Alessandria, dove l’UCI ha annunciato che chiuderà il multisala, perché è un modello non più sostenibile. Inoltre con la crisi del cinema seguita al periodo COVID in provincia di Biella gli incassi nel 2023 sono scesi del 20% rispetto al triennio 2017/2019.





Ci chiediamo: ha senso con una mano fingere di rigenerare periferie degradate e con l’altra desertificare ulteriormente e definitivamente il centro cittadino? É questa l’eredità che la maggioranza di destra vuole lasciare alla città con un colpo di coda a 3 mesi dalle elezioni?