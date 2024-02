Max Tempia su Canale 5 per il Ricordo di Maurizio Costanzo

Il pianista biellese Max Tempia di nuovo sul palco del Teatro Parioli di Roma per una puntata ricordo di "Maurizio Costanzo" in onda martedì in seconda serata su Canale 5. Pianista della "Zago Band" , storica formazione legata al conduttore tv scomparso l'anno scorso, nuovamente protagonista per uno show presentato da Fabio Fazio e Maria De Filippi e tanti ospiti che hanno fatto la storia del popolare talk show.

Seduto al celebre "pianoforte bianco", reso protagonista dal Maestro Franco Bracardi, Tempia sottolinea musicalmente i momenti del talk oltre che accompagnare la storica "passerella" per la presentazione degli ospiti.