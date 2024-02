Una coppia di anziani è rimasta gravemente intossicata da monossido di carbonio.

È accaduto a Guardabosone: soccorsi dal 118 i due, ultraottantenni, sono stati portati in ospedale in codice rosso e giallo prima di essere inviati d'urgenza alla camera iperbarica dei Cedri di Fara per il trattamento di ossigeno terapia.