A fuoco abitazione di due piani nella vicina Valsesia, una persona è all'ospedale FOTO

Nelle prime ore del 19 febbraio, intorno all'1.30, i Vigili del Fuoco di Varallo Sesia, quelle volontarie di Alagna e Romagnano Sesia, coadiuvate dalla Autoscala della centrale di Vercelli, sono intervenute nel comune di Scopello per un incendio in una casa.

Arrivate sul posto, le squadre si sono occupate dell’estinzione del rogo scoppiato in un’abitazione di 2 piani fuori terra, completamente invasa dalle fiamme, prima che si propagasse alle abitazioni adiacenti.

Si segnala una persona trovata all’interno dell’abitazione, che è stata trasportata all’ospedale per le cure del caso. Presenti sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri di Scopa. L’intervento è tutt’ora in corso per le opere di messa in sicurezza dell'area interessata.