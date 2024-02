È domenica, i proprietari non sono in casa e i ladri colpiscono di nuovo nel Biellese (foto di repertorio)

I proprietari non sono in casa, forzano la porta finestra e, dopo aver messo a soqquadro diversi locali, portano via oggetti preziosi.

Sembra esser stato questo il modus operandi dei ladri che hanno colpito nei comuni di Benna e Cossato. I furti sono avvenuti verosimilmente nel pomeriggio di ieri, 18 febbraio.

Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero stati rubati monili in oro e un paio di orecchini di poco valore. Su entrambi gli episodi indagano i Carabinieri.