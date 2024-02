Lunghe code e traffico in tilt sul Ponte della Tangenziale di Biella per un incidente stradale. È avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, 19 febbraio: a rimanere coinvolte, stando alle prime informazioni raccolte, due auto che si sono scontrate per cause da accertare. Sul posto gli agenti della Questura e il personale della Polizia Locale.