Paracadutisti d'Italia, a Biella l'assemblea annuale: ecco cosa si farà nel 2024

Nella mattina di domenica 18 febbraio, nella sede di Via Italia 77 della Sezione Provinciale di Biella dei Paracadutisti d’Italia, si è svolta l’assemblea annuale. Il Presidente Par. Enzo Gulmini ha ricordato le numerose attività che ci hanno visti coinvolti nell’anno trascorso: feste con lanci a Chiavari, Biella e Cossato, raduno nazionale ad Asti, partecipazione alla festa della Brigata a Pisa e vari altri eventi istituzionali.

Per il 2024, se tutte le condizioni saranno favorevoli, si riproporrà il Babbo Natale Paracadutista a Cossato ipotizzando sabato 14 dicembre ed a Biella per sabato 21 dicembre. “Saranno in programma altri lanci ed eventi ma per scaramanzia non possiamo ancora anticipare nulla – spiegano - Nonostante tutto, complessivamente la sezione mantiene costante il numero dei soci e dimostra grande dinamicità nel proporre attività che avvicinino al mondo del paracadutismo”.