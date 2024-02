Candelo, incontro con il Circolo Mosaico: si parla della vita di Luigi Viana

Il Circolo Mosaico, con il patrocinio del comune di Candelo, presenta la figura di Luigi Viana, nato a Candelo il 10 febbraio 1896, fratello di Iside, appartenente alla famiglia Viana, detta dei “Civil”.

Luigi Viana visse in un arco di tempo che ha attraversato gli anni tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale fino alla nascita della Repubblica Italiana. Dedicò tutta la sua vita alla conquista della libertà in ogni espressione, pagando di persona con carcere, esilio, internamento in campi di concentramento e confino.

Nel 1936 si recò in Spagna per combattere in difesa della Repubblica e nel 1945 nella guerra di liberazione. Tutte le sofferenze subite minarono la salute di Luigi, che si spense a Candelo il 23 febbraio 1950 a soli 54 anni. L’iniziativa si terrà presso la Sala Affreschi alle 16.30 di domenica 25 febbraio.