Da Cossato arriva la proposta: “Perchè non portare una rievocazione storica?” (foto di repertorio)

Perchè non portare una rievocazione storica a Cossato? È la proposta del consigliere di minoranza Stefano Revello che, sui propri canali social, ha scritto quanto segue: “Cossato ha una storia antichissima, già abitata nel periodo celto-romano, con luoghi storici importanti. Con l’aiuto delle associazioni, si potrebbe dar vita ad un evento importante: una rievocazione che ricordi un evento nella storia di Cossato. Perché non organizzarla coinvolgendo i cittadini in una giornata festosa, vestiti con costumi dell’epoca e ricordando un evento storico? Sarebbe un'iniziativa che potrebbe rendere questa città più conosciuta grazie alle gesta del passato, con stand gastronomici, cibi del passato e gazebo espositivi con arti e mestieri. Già molti comuni piemontesi lo fanno già”.