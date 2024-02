A Biella il primo premio della lotteria del Fondo Edo Tempia

Felice per aver contribuito ai progetti del Fondo Edo Tempia e, naturalmente, anche per aver vinto il primo premio: Lucia De Maria ha ricevuto nella mattinata di lunedì 19 febbraio gli orecchini in oro bianco e diamanti della Damiani, il più ambito dei doni della lotteria edizione 2023/2024.

Per ritirarlo, è stata accompagnata dalla volontaria che le ha venduto il biglietto fortunato, Loretta Garzone, ed è stata accolta da Viola Erdini, presidente della Fondazione Tempia, e da Elena Rocchi, segretaria generale del Fondo, insieme a Eliana Grandi, la coordinatrice della squadra di volontari che si è occupata di distribuire dei tagliandi. Nata in Calabria ma residente a Biella da poco meno di cinquant’anni, si era trasferita per amore, per stare accanto al marito medico.

«Sono rimasta qui per i miei figli, anche dopo essere rimasta vedova, ma mi sono sempre trovata benissimo» ha raccontato. «Ed è un piacere aiutare un’associazione che s’impegna per chi si ammala di tumore. Ci sono passata anche io». Lo stesso sentimento è stato espresso da Franca Fornasiero della gioielleria Stefano Pivano di via Italia a Biella, la donatrice del premio più ricco: «Aiutare il Fondo Edo Tempia è una gioia. Sento così tante persone che raccontano di essere state aiutate».

La lotteria edizione 2023/24 ha fruttato 19.300 euro, prezioso sostegno alle attività legate alle cure palliative nelle province di Biella, dove il Fondo Edo Tempia contribuisce con suo personale alla squadra che si occupa delle terapie a domicilio, e di Vercelli dove viene gestito l’hospice di Gattinara, ribattezzato Casa Tempia, punto di riferimento per l’intero territorio provinciale.