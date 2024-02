A Ternengo i bidoni blu per i rifiuti organici - Foto pagina FB Comune di Ternengo

Da qualche settimana nelle frazioni di Ternengo, sono stati posizionati bidoni blu per la raccolta dei rifiuti organici.

“Per tutti coloro che hanno aderito alla raccolta rispondendo al questionario dedicato e i quali necessitano del bidoncino domestico per la raccolta, - scrive l’Amministrazione Comunale sui propri canali social - non devono far altro che richiederlo presso gli uffici comunali, telefonando allo 015 61564 o inviando mail a ternengo@ptb.provincia.biella.it “.