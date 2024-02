Tennistavolo, serata magica al PalaAguggia con le vittorie di Unipol Sai di Bocchio, MB Line e Immobiliare Bugella

Tutto in una sera, per la prima volta in questa stagione, le tre formazioni dello Splendor Cossato impegnate contemporaneamente in casa, nella serata di venerdì, vincono tutti e tre gli incontri di campionato e la Formazione di D1 MB Line torna in corsa per la salvezza.

Netto successo in C2 per la capolista sul fanalino di coda Asti, liquidato con un perentorio 5 a 0, con 2 vittorie di Pronesti, l'ultima per 3 a 2, 11/9, e Bianchetto e una di Capodiferro. Partita mai in discussione con 15 set vinti e solo tre set per gli ospiti. Ora per Bianchetto & Co venerdì prossimo l'avvincente sfida contro il Vercelli per il primato del girone sempre al palaAguggia.

Torna in corsa per la salvezza MB Line in D1 che, nello scontro diretto, piega per 5 a 1 la Regaldi Novara, in uno scontro comunque combattuto e con un ottima prestazione di Riccardo Pegoraro che vince due incontri: appassionante quello con Tencaioli, imitato da Paolo Furno. Centra un appassionante contesa anche Roberto Fazzari che regala il quinto punto ai padroni di casa nell' ultimo incontro vinto al quinto set.

Venerdì prossimo scontro molto difficile con il Vigliano, sempre all'Aguggia, terza forza del campionato. In D3 prosegue la marcia dei giovani atleti dell' Immobiliare Bugella che superano il TT Biella Barbera Auto per 5 a 1, con le ottime prestazioni di Erick Marangone e Tommaso Zoppello, vincitori dei rispettivi incontri, mentre Gabriele Negrone regala, dopo un intenso incontro vinto per 3 a 2 11/9, il quinto punto ai cossatesi.

In chiaroscuro la prestazione di Riccardo Motta che, in vantaggio di due set, si fa rimontare da Wu e perde la contesa per 3 a 2. Venerdì prossimo con il Vigliano, sempre in casa, in programma un altro derby biellese.