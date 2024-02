Pullen trascina Napoli in finale, Chillo il migliore di Reggio Emilia

Alla fine sarà Napoli a sfidare la corrazzata Milano per la conquista della Coppa Italia edizione 2024. Se per i meneghini la conquista della finale contro Venezia si è rivelata una formalità, la partita tra Reggiana e Napoli è stata carica di emozioni con i campani che sotto in doppia cifra negli ultimi dieci minuti sanno recuperare e superare Reggio nell’overtime 87 a 78 il tabellone finale.

E anche in questo match gli ex di Biella si fanno valere. Matteo Chillo, già colonna di una delle ultime squadre targate Mucrone, con 15 punti e fino a che è rimasto in campo è stato il migliore dei suoi con giocate sopraffine. Ma è stato Jacob Pullen con un tiro da tre da otto metri a decretare Napoli nel ruolo dell’antagonista di Milano per la finale. La mente scorre a quel venti gennaio del 2012 quando Milano allenata da Scariolo venne al Forum e dopo un primo tempo in cui Milano volò sul 30 a 9 Biella con caparbietà e con grinta vinse quella partita con Pullen autore di 15 punti insieme a Dragicevic mattatore dell’incontro. Davide contro Golia ancora una volta sarà questo l’epilogo della finale.

Da estimatore delle parabole malandrine di Pullen glielo auguriamo di cuore, ma quello che tutti speriamo è che sia una bella finale. Se poi tornasse il basket anche al Forum sarebbe tutto molto bello.