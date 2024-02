Pallavolo, vittoria sofferta per Virtus Biella: due punti per il 3° posto in classifica

Partita difficile per una vittoria sofferta che vale molto in termini di classifica: la Prochimica Novarese Virtus Biella sconfigge 3-2 in casa l'InVolley San Giorgio Chieri e balza al terzo posto, tornando in quota playoff. Determinante in questo senso anche la sconfitta del Sammaborgo sul campo dell'Almese.

Gara lunghissima e ricca di pathos con le ospiti che si confermano bestia nera delle nerofucsia: dopo la vittoria all'andata le torinesi hanno rischiato di far male anche nel ritorno. Ma questa volta il grande cuore virtussino è riuscito a prevalere. In campo, assente Caneparo squalificata, coach Rastello ha schierato Civallero in palleggio, Ginella opposta, Cavaliere e Gasparini schiacciatrici, Fornasier e Porta al centro con Huaman Lopez libero. Dal secondo set entra De Pretto in banda al posto di Gasparini che va a fare l'opposto per Ginella. Nel terzo e quarto set Ginella rientra nel sestetto al centro al posto di Porta. Primo set in favore dell'InVolley che allunga nel finale e chiude 21-25.

L'avvio di secondo set è un disastro per le biellesi che vanno sotto 4-8 prima di iniziare una strepitosa rimonta che le porta a vincere il set 25-22 e poi a dominare il successivo 25-17. Tutto facile? Nemmeno per idea. InVolley dimostra di non meritare la bassa posizione di classifica che ha, e conduce per tutto il quarto set vincendo di misura 23-25. Il quinto set è da brividi: ospiti avanti a lungo di qualche punto sino all'11-12 quando la Virtus trova il break decisivo e chiude 15-13. In tribuna a sostenere le ragazze anche un gruppo di atleti e allenatori del Biella Rugby maschile, società con la quale la Virtus ha stretto un gemellaggio sportivo e sociale qualche settimana fa. Sabato prossimo trasferta sul campo del fanalino di coda Mtv Torino.

Prochimica Novarese Virtus Biella-InVolley 3-2

Parziali: 21-25, 25-22, 25-17, 23-25, 15-13

Prochimica Novarese Virtus Biella: Ginella 3, N. Silletti ne, De Pretto 10, Cavaliere 20, Civallero 6, Gasparini 17, Vercellino, G. Silletti, Fornasier 20, Porta 1. Libero: Huaman Lopez. All. Rastello.

15ª Giornata. Ovada-Cus Collegno 1-3, Pinerolo-PlayAsti 0-3, Prochimica Novarese Virtus Biella-In Volley Chieri 3-2, Chivasso-Vicoforte Ceva 0-3, Canelli-Pavic 3-0, Gavi Novi-Mtv Torino domenica, Almese-Sammaborgo 3-0.

Classifica: Cus Collegno 43, Almese 36, Prochimica Novarese Virtus Biella 30, Sammaborgo 29, Gavi Novi, Pinerolo, Vicoforte Ceva 27, Canelli 23, Ovada, In Volley San Giorgio 16, Pavic Romagnano 15, Playasti 14, Fortitudo Chivasso 9, Mtv Torino 0.