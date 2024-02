Calcio, Juventus Women in campo a Biella con il Napoli (foto di repertorio)

Oggi, la Juventus Women giocherà con il Napoli Femminile. L'appuntamento è fissato per le 12.30, allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Appuntamento da non perdere, quindi, per tutti gli appassionati di calcio.