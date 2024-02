Biellese, che beffa: da 2-0 si fa rimontare 3 a 2. Chiavazzese e Valle Cervo a valanga: Torri sempre a +5

Amara sconfitta per la Biellese che, trovandosi in vantaggio di due reti, si fa rimontare 3 a 2 dall'Alpignano e incassa la sesta sconfitta nel campionato di Eccellenza. Ora, la vetta si allontana, con il Volpiano a sei lunghezze proprio dai lanieri. Non va meglio al Città di Cossato, superato all'Abate dal Borgaro, col punteggio di 2 a 1: per i blues la situazione in classifica si fa sempre più difficile, bloccati in ultima posizione con 19 punti, assieme allo Stresa Vergante.

In Promozione, il Fulgor Valdengo mantiene la quarta posizione del girone centrando il pari con la capolista Briga (0-0). Pareggio (con gol) anche per il Ceversama con il Città di Casale mentre la Chiavazzese esonda rifilando un secco 6-0 all'Omegna. Solo la Valdilana Biogliese esce a mani vuote, complice il ko interno con il Città di Baveno.

In Prima Categoria, la Valle Cervo Andorno esagera e rifila 9 centri al povero Aosta Calcio. Con questo netto successo, gli scacchi bianconeri agganciano in testa la Valle Elvo, frenata in casa dal Livorno Ferraris. Il Ponderano e il Gaglianico, invece, vengono messi al tappeto dal Bajo La Serra e dall'Ivrea Banchette mentre il Vigliano centra la seconda vittoria di fila, con il 2-1 sul campo della Quaronese.

Infine, in Seconda, le Torri Biellesi faticano un po' ma alla fine hanno la meglio sul Calcio Leinì e mantengono a +5 il vantaggio con la seconda del girone. La Cervo cala il tris nel derby con Pollone (3-0) e resta nei quartieri nobili del raggruppamento.