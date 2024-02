Biella Rugby a viso aperto ma alla Cittadella passa il Cus Torino. Benettin: “Ha vinto chi ha sbagliato meno”

Più di seicento persone sono arrivate alla Cittadella del Rugby di Biella per assistere al super match tra le due squadre al vertice della classifica di girone: Biella Rugby e Cus Torino. Al termine degli ottanta combattutissimi minuti, durante i quali quasi mai nulla è stato scontato, ha vinto chi ha sbagliato di meno, chi è riuscito ad impostare la miglior difesa, a rendere coerenti ed efficaci le linee di attacco, e Cus Torino ha meritato di vincere il duello con il bonus point conquistato all’ultimo secondo per il finale di 17-34.

Buon inizio per gli universitari, che superata una intensa fase di studio reciproco, segnano i primi sette punti con la meta del mediano di mischia che gioca dal lato chiuso una palla in uscita da maul. Ancora studio, giocate creative e continue prove di forza e carattere. Biella sblocca il punteggio al 20’ cogliendo l’occasione per andare ai pali con una punizione battuta da Loro, ma prima dell’intervallo, Cus Torino trova la seconda marcatura che precede di pochi minuti il giallo inflitto a Perez Caffe. Per Biella che esce dal campo ‘sotto’ 3-17 si prospetta una ripresa difficile: dieci minuti da giocare con un uomo in meno.

Al rientro in campo il mismatch favorisce i torinesi che segnano la terza marcatura al 2’. Finalmente una reazione decisa di Biella. Rientrato Perez e guadagnato il territorio avversario, in uno scambio tra Loro e Gilligan, arriva in supporto De Lise che segna la prima meta, poi trasformata, per i gialloverdi: 10-17, tutto è ancora possibile. Torino prova a chiudere al 15’ con la terza meta trasformata, ma Biella alza ancora la testa e al 26’: Foglio Bonda, ‘marcato strettissimo’ per tutto il match riesce a liberarsi e si inventa una magia che passa tra le mani di Gilligan prima della conclusione: 17-24. Nessun punteggio blindato e ancora tanti minuti da giocare. Al 34’ secondo giallo per Biella, questa volta a Vaccaro e squadra in svantaggio nel momento in cui avrebbe dovuto solo ‘spingere’. Per Cus Torino un calcio di punizione infilato tra i pali al 37’ e la meta finale del buon Edward Reeves che mette la firma sull’intero bottino in palio.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Sono contento della partita che è stata, nonostante il finale. In attacco abbiamo provato a giocare ogni palla a disposizione, a metterli in difficoltà, a fare il possibile. Alla vigilia temevo sarebbe stata una partita super chiusa e noiosa; invece, penso sia stata una partita divertente, durante la quale abbiamo provato a sfondare la loro difesa, ma Cus Torino è davvero troppo forte in difesa. Qualche volta li abbiamo sorpresi, quando il punto d’incontro era veloce. Non era abbastanza. Penso che la partita di oggi sia stata persa in difesa: un paio di disattenzioni su loro belle giocate. Mentalmente li abbiamo affrontati a viso aperto, alla pari e alla fine ha vinto chi ha sbagliato meno”.

Biella Rugby v Cus Torino 17-34 (3-10)

Marcatori: p.t. 11’ m. Cruciani tr. Zanatta (0-7); 20’ cp. Loro (3-7); 33’ cp. Zanatta (3-10). s.t.: 2’ m. E. Reeves tr. Zanatta (3-17); 8’ m. De Lise tr. Loro (10-17); 15’ m. Monfrino tr. Zanatta (10-24); 26’ m. Gilligan tr. Loro (17-24); 37’ cp. Zanatta (17-27); 40’ m. E. Reeves tr. Zanatta (17-34).

Biella Rugby: Ghelli (35’ Negro); Ramaboea, Foglio Bonda, Gilligan, Nastaro (56’ Vaccaro); Loro, Della Ratta (59’ Besso); Vezzoli (cap.), M. Righi (65’ Panaro), Mondin; F. Righi (56’ J.B. Ledesma), Perez Caffe; De Lise, J.M. Ledesma, Vecchia (59’ Panigoni). A disposizione: Casiraghi, L. Loretti. All. Benettin

Cus Torino: E. Reeves; Monfrino, Torres (63’ Groza), G. Reeves, Civita; Zanatta, Cruciani; Andreica (78’ Riccardi), Quaglia, Piacenza; Ursache, Ciotoli (52’ Spinelli); Barbotti (58’ Lombardo), Caputo (68’ Liguori), Valleise (68’ Cataldi). Non entrati: Malvasi, Telloni. All. D’Angelo

Arb. Matteo Locatelli (Bergamo) AA1 Antonio Luzza (Torino) AA2 Vincenzo Smiraldi (Torino)

Cartellini: 39’ giallo a Perez Caffe (Biella Rugby); 73’ giallo a Vaccaro (Biella Rugby)

Calciatori: Loro (Biella Rugby) 3/3; Zanatta (Cus Torino) 6/7

Note: Giornata soleggiata, 13° circa. Campo in buone condizioni. Più di 600 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 0, Cus Torino 5

Player of the Match: Nicolò Quaglia (Cus Torino)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 14: Monferrato – Noceto 18-23; Amatori Alghero – Asd Rugby Milano 21-28; Rugby Parma - Rugby Calvisano 11-17; Biella Rugby – Cus Torino 17-34; Amatori & Union Milano – VII Rugby Torino 19-49; Cus Milano – Parabiago 14-48.

Classifica. Cus Torino Rugby punti 62; Biella Rugby 53; Asd Rugby Milano e Parabiago 48; VII Rugby Torino 46; Calvisano 42; Cus Milano e Noceto 34; Rugby Parma 28; Monferrato Rugby 12; Amatori & Union Milano 7; Amatori Alghero 4.