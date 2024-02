BFB, cuore e coraggio non bastano: Cuneo è troppo forte

Coach Bertetti chiedeva una svolta dopo le due ultime prestazioni opache e le ragazze hanno risposto sul campo, nonostante non siano arrivati i due punti in classifica. Sabato erano ospiti ai Salesiani le forti giocatrici di Cuneo, squadra di alta caratura tra cui spicca la capitana Ngamene, dalle indubbie qualità fisiche e tecniche e che potrebbe tranquillamente calcare i parquet di serie A. Biella pagava centimetri sotto i tabelloni e il coach biellese schierava fin da subito Clara Didier. La francese alla fine era autrice di un'ottima prova, lottando sui rimbalzi e recuperando parecchie pallone, aggiungendo anche 5 punti alla sua prestazione.

Partiva bene Biella che per i primi sette minuti giocava alla pari con le forti ospiti. Sul finale del quarto però veniva fuori la fisicità di Cuneo aiutata anche da due fortunate triple di tabella che scavano il solco per il 23 a 14 del primo miniriposo. Il secondo quarto vedeva Cuneo iniziare con Ngamene in panchina. Le ragazze di coach Bertetti recuperavamo e si riportavano ad un possesso di distanza. Il coach ospite era costretto a reinserire la fuoriclasse cuneese e si riapriva il gap e una tripla ospite sulla sirena fissava il risultato a metà gara 40 a 29 Cuneo. Al rientro dal riposo lungo le laniere mettevano in campo tutta la loro grinta, rosicchiando punti e avvicinandosi alle ospiti. A suon di triple però Cuneo stroncava ogni tentativo di rimonta.

Biella ci metteva cuore ma alla fine del terzo periodo il tabellone segnava 61 a 49 per le cuneesi. L'ultimo quarto vedeva ancora la Bonprix BFB tentare l'ennesima rimonta. Si riportava a -7, prima che, un colpo dietro l'altro, Cuneo togliesse ogni speranza ampliando il gap fino al finale 61 a 85. Nonostante la sconfitta, si è vista una prova positiva da parte delle ragazze biellesi che hanno messo cuore e coraggio. Non sono riuscite a limitare i tiri da fuori avversari, arma vincente di Cuneo che ha realizzato da tre con una percentuale del 90% (10 su 11 triple). Da rilevare la prestazione di Tombolato, autrice di 24 punti.

La classifica ora si complica. A parte la vittoria inifluente di Novara su Vercelli, i successi di Pasta Rivalta e Area Pro creano un gruppone di squadre a 10 punti, tra cui Biella, che va dal sesto posto nei playoff alla terz'ultima condannata ai playout. Sarà quindi importante per la Bfb vincere a Vercelli la prossima settimana per mettere un ulteriore mattoncino nella costruzione della salvezza.

BONPRIX BFB - BANCA ALPI MARITTIME CUNEO: 61 - 85 (14-23/29-40/49-61).

Bfb: Ceria ne, Habti 2, Peretti ne, Raga 10, Guzzon 1, Ravinetto 15, Trucano 4, Tombolato 24, Strobino, Didier 5, Rabbachin, Novikova. All. Bertetti, ass.all. Riccini e Merlo.