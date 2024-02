Riascoltati per voi: Bruce Springsteen - Born In The U.S.A (1984)

Settimo appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”, quest’oggi vi presento l’album più iconico di Bruce Springsteen: quarant’anni fa il “Boss” pubblicava una vera e propria pietra miliare della musica, “Born In The U.S.A”.

Una sorta di inno ad un’America dimenticata, il disco è fortemente incentrato su tematiche che mettono in risalto tutte le contraddizioni degli Stati Uniti ed i suoi relativi problemi: le complessità della vita della classe operaia americana, le conseguenze della guerra in Vietnam, la povertà e la disoccupazione.

Il “Boss” canta di un sogno americano probabilmente spezzato o forse mai esistito e di una nazione arrivata ad un punto della propria storia in cui fare i conti con sé stessa. Tuttavia, la positività della musica e dei testi lo lanciano come album di speranza e ottimismo, un disco importante che ha avuto un impatto significativo sulla cultura americana.

L’album è stato apprezzato dalla critica per i testi, i temi e la produzione; ”Born In The U.S.A." con il suo mix tra folk rock, pop e rock and roll, continua ad essere attuale, tant’è che all’interno dell’album si possono ascoltare ben 12 tracce di musica potente, trascinante, con un'espressività vocale che negli anni è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica di Springsteen.

Tra i mei brani preferiti vi cito: “Cover me”, “Dancing in the Dark", "I'm on Fire", “Bobby Jean”, “I'm Goin' Down”, “Glory Days” e ovviamente lei, la regina "Born in the U.S.A.”, tutte hit tra le più acclamate del Boss. Pubblicato nel giugno del 1984, "Born In The U.S.A” ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo ed è diventando uno tra gli album più venduti di Bruce Springsteen.

Piccola nota statistica: la rivista statunitense “Rolling Stone” ha inserito l’open track “Born In The U.S.A” alla 275ª posizione nella lista delle 500 migliori canzoni. Inoltre, nel 2001 la “RIAA” l'ha inclusa al 59º posto tra le 365 canzoni del secolo. Niente male, vero? Voto: 9,5

Tracce: 1) Born in the U.S.A. – 4:42 2) Cover Me – 3:23 3) Darlington County – 4:51 4) Working on the Highway – 3:15 5) Downbound Train – 3:40 6) I'm on Fire – 2:42 7) No Surrender – 4:03 8) Bobby Jean – 3:50 9) I'm Goin' Down – 3:31 10) Glory Days – 4:20 11) Dancing in the Dark – 4:04 12) My Hometown – 4:32

Durata: 47 minuti.

Formazione: Bruce Springsteen (voce, chitarra acustica ed elettrica e armonica a bocca); Clarence Clemons (sassofono e percussioni); Roy Bittan (sintetizzatore, pianoforte e tastiera); Danny Federici (organo, pianoforte, glockenspiel e tastiera); Garry Tallent (basso); Steven Van Zandt (chitarra aucustica e mandolino) e Max Weinberg (batteria e percussioni)

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Born In The U.S.A” ma anche di Bruce Springsteene della sua musica. Al prossimo riascolto…