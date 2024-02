Biella, Fratelli d’Italia presenta le misure del lavoro: “Con Meloni al Governo il Piemonte cresce”

L’Italia torna a credere in se stessa e il Piemonte con lei. E’ un messaggio forte e chiaro quello che si è levato sabato a Biella in piazza Santa Marta dove, il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia ha dato vita a un banchetto informativo sulle misure per il lavoro e i risultati ottenuti dal Governo Meloni.

Un momento di confronto con il territorio, grande é stato l’interesse dimostrato dalla cittadinanza. All’evento hanno partecipato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia On.Andrea Delmastro, l’Assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, il Segretario Provinciale di Fdi Biella Cristiano Franceschini e il Gruppo Dirigente della Federazione Biellese.

“La creazione di 844.000 rapporti di lavoro negli ultimi 11 mesi certificati da Inps sono la fotografia di un’Italia che è tornata a correre” è il commento entusiasta di Franceschini. La chiave dell’economia in crescita è senza dubbio la riduzione della pressione fiscale, provvedimento fortemente voluto da Giorgia Meloni che ha consentito dì ottenere buste paga più pesanti e incentivi alle assunzioni.

Il Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia Franceschini ha sottolineato i risultati ottenuti in Piemonte grazie alla sinergia tra il Governo Meloni e l’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte guidato da Elena Chiorino di Fratelli d’Italia: “Solo nel primo trimestre del 2024 sono attese 95.940 assunzioni, ben 4.310 in più rispetto allo stesso periodo del 2023: i risultati positivi sono sotto gli occhi di tutti”.

La soddisfazione di Fdi riguarda soprattutto le stabilizzazioni, segnale inequivocabile di un Piemonte in grado di assicurare più garanzie ai lavoratori. “Nel 2023 abbiamo registrato 63.578 trasformazioni di contratti da tempo determinato a indeterminato: una stabilizzazione su 10 in Italia è stata siglata in Piemonte. Questi dati vanno raccontati e divulgati, Fratelli d’Italia continuerà a lavorare senza risparmio per il Piemonte e per Biella” ha concluso Franceschini.