Alternativa alla Desta-Destra, è partita la campagna elettorale di Alleanza Verdi Sinistra - FOTO

Con una tavola rotonda presso la Fondazione domani, è cominciata ufficialmente giovedì 15 febbraio a Biella la campagna elettorale dell’Alleanza Verdi Sinistra, che appoggerà, insieme a +Europa e Partito Democratico, la candidata sindaca Dem alle elezioni amministrative di giungo Marta Bruschi.

Moderati dal giornalista Roberto Pietrobon, i relatori della serata erano Marta Bruschi, il Portavoce Provinciale AVS Corrado Cossu, la Consigliera Comunale di Mongrando e Consigliera Provinciale Luisa Nasso, e il Capogruppo al Senato di Alleanza Verdi Sinistra Peppe De Cristofaro.

Tema delle tavola rotonda l’alternativa che AVS vuole offrire alla Destra, a tutti livelli di governo.

“Questa destra – ha esordito Corrado Cossu - non si confronta, butta in cagnara tutte le discussioni con le opposizioni perchè non ha argomenti. Oggi iniziamo un percorso perché alle elezioni di giugno vogliamo liberare nuovamente Biella, città Medaglia d’Oro per la Resistenza, e una città devastata da questa destra-destra”.

Marta Bruschi ha raccontato la sua esperienza da consigliere comunale di opposizione alla Giunta Corradino: “Una Giunta caratterizzata dall’immobilismo e che ha faticato a portare avanti i progetti lasciati da quella precedente, come in tema di trasporti e collegamenti. Una Giunta litigiosa che ha perso milioni di euro di PNRR con il Programma Innovativo Nazionale Qualità Abitare”.

Luisa Nasso ha spiegato l’iter con cui, con vari cambi da SI a NO sul Raddoppio Strada Trossi, il centrodestra, maggioranza in Consiglio Provinciale, ha bocciato il progetto: “Una bocciatura frutto di una scelta politica perché, con l’approvazione del progetto, i lavori sarebbero iniziati prima delle elezioni di giugno”,

“Questa Destra – ha detto il Senatore Peppe De Cristofaro - sta facendo un salto di qualità verso elementi di pericolo e stravolgimento delle regole democratiche. Lo si percepisce dalla loro quotidianità, dai dirigenti, dai cerchi magici. E da proposte politiche come il premierato con il conseguente accentramento di potere, e come l’autonomia differenziata, un pasticcio che porterebbe l’Italia ad essere divisa in 20 staterelli”.