Salussola, oltre 200 commensali alla cena di chiusura del Carnevale

Con la cena di chiusura di ieri sera si sono conclusi i festeggiamenti dell'edizione 2024 del Carnevale di Salussola. Al Polivalente si è registrata una buona affluenza, con la presenza di tanti commensali che hanno preso posto, insieme ai volontari della Pro Loco, al sindaco Manuela Chioda e a diverse maschere della tradizione.

Lodata, in particolare, la bella sinergia tra i giovani e il gruppo storico dell'associazione. “Con la cena degli agnolotti più di 200 persone sono venute a cena nei nostri stand – sottolinea il primo cittadino - Un grazie particolare alla Pro Loco, al suo presidente Emilio Milano, a tutto lo staff della cucina ma soprattutto ai ragazzi giovani e ai coscritti 2005-06 che hanno collaborato molto attivamente per la buona riuscita della festa, non risparmiandosi nulla e facendo in modo che tutto fosse al top. Non è così facile attirare le nuove generazioni ma è la riprova che si respira un bel clima di famiglia”.