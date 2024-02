Masserano, grande serata in maschera al Teatro Comunale FOTO E VIDEO

Masserano, grande serata in maschera al Teatro Comunale - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Masserano ha continuato i festeggiamenti per Carnevale ieri, sabato 17 febbraio, al Teatro Comunale con la serata danzate in maschera organizzata dall’Associazione Genitori Sempre Masserano in collaborazione con Pro Loco di Masserano.

La serata si intitolava “Al tremarel l ha disgiase”, in italiano “Il Tremarello si è svegliato ”.

Il Tremarello è la maschera di Masserano, come spiega Michela: “In questa serata danzate in maschera abbiamo unito la modernità con il tema Barbie alla tradizione riportando il Tremarello. La nostra associazione è nata per fare divertire le famiglie e la cittadinanza di Masserano e abbiamo già organizzato serate per Halloween, Natale, Befana”.

Durante la serata la nomina di Mr e Mrs Tremarello che, oltre al titolo, si sono aggiudicati due maschere dipinte con personaggi del Signore degli Anelli dalla pittrice locale Tiziana Costa.

E la premiazione delle migliori maschere. Miglior Gruppo Mago di Oz. Premio Tenebra ai medici della peste. Premio Famiglia ai Cowboy. Premio Allegria agli Spaventapasseri. Premio F14 alla coppia Maverick di Top Gun.

Ecco un momento della festa