Dopo 4 anni di assenza, tante persone a Occhieppo Inferiore per la Polenta Concia (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

Grande partecipazione a Occhieppo Inferiore per la distribuzione della polenta concia, a cura dei volontari dell'Associazione Amici del Cantone Sopra.

L'evento, tornato dopo 4 anni di assenza, ha avuto luogo stamattina in via Trotta. Per l'occasione, sono stati messi sul fuoco ben 8 paioli per 900 porzioni.