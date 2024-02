Ailoche, molto apprezzata la Fagiolata della Pro Loco

Successo di pubblico alla Fagiolata di Ailoche. La tradizionale manifestazione del periodo di Carnevale ha avuto luogo nei giorni scorsi, come spiegato dalla Pro Loco sulla propria pagina Facebook: “Quando la collaborazione tra amici e volontari diventa un Esplosione. Ringraziamo tutti sperando di non dimenticare nessuno. I ragazzi del Carnevale: le Maschere di Ailoche, il Comitato di Crevacuore Vettu e Berta, le Maschere di Azoglio, le Maschere di Aranco Tulu e Marianin, il comune di Ailoche, il Gruppo Scacchi, i falchi azzurri per la collaborazione, il Faggio Rosso, Andrea Polzotto, Claudia, Marina, i commensali e tutti i volontari”.