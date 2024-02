Dal Nord Ovest - Tragedia a Montanaro, morta dopo due giorni di agonia la donna di 72 anni

E’ morta nella notte la 72enne coinvolta nella notte tra giovedì e venerdì in un incendio divampato nella sua abitazione a Montanaro, nel Canavese.

La donna era ricoverata da diversi giorni al Cto in prognosi riservata per le ustioni riportate sul 50 per cento del corpo, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il marito, anche lui coinvolto nel rogo e portato nell'ospedale torinese, aveva ustioni sul 20 per cento del corpo e una prognosi di 4 mesi.

A scatenare le fiamme è stato probabilmente il malfunzionamento di una canna fumaria.