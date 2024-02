Festa in maschera, giochi, musica, pignatte e merenda per tutti: questo è il Carnevale di Soprana

Festa in maschera, con giochi, musica, pignatte e merenda per tutti. È il programma dell'edizione 2024 del Carnevale messo in piedi dalla Pro Loco di Soprana. L'appuntamento è in piazza al salone polivalente di frazione Baltigati, a Valdilana, a partire dalle 14.30.