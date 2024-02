Candelo, Ricetto “decorato” con messaggi e angoli romantici per San Valentino: il sindaco loda l'iniziativa

Ha sicuramente trovato il favore del pubblico l'iniziativa di San Valentino, andata in scena nei giorni scorsi al Ricetto di Candelo.

A lodarne l'originalità, sui propri canali social, il sindaco Paolo Gelone: “In un mondo che sembra rischiare di perdere le emozioni e l'umanità, dedicare del tempo all'amore non è più scontato o banale, è anzi un atto di fiducia nel futuro: in queste immagini alcuni dei messaggi e degli angoli romantici creati per la serata di San Valentino, immersi nella bellezza del nostro Ricetto. Una piccola sperimentazione che potremo potenziare in futuro, visto il riscontro positivo. Ringrazio i ragazzi Servizio Civile che hanno lavorato tanto, coordinati dal nostro Settore Cultura, e anche coloro che hanno collaborato per regalare a tutti questi messaggi d'emozione e speranza. Candelo non si ferma mai”.